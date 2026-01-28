Wiener Linien benennen fast 40 Öffi-Stationen um

Wer am 2. Februar mit der Buslinie 13A oder der Bim 49 bei Neubaugasse, Westbahnstraße aussteigen will, der wird beim Blick auf den Fahrplan wohl die Stirn runzeln. Ab jenem Montag heißt die Haltestelle nämlich Siebensterngasse. Die Bimstation Siebensterngasse der Linie 49 wird dafür dann Kirchengasse heißen.