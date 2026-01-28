Wiener Linien benennen fast 40 Öffi-Stationen um

Wow! So wird auch Ihr Bett wieder zur Spielwiese
Gegen die Fadesse
Kein Scherz: Nahezu 40 Bus- und Straßenbahnstationen erhalten ab dem 2. Februar neue Namen. Statt der erhofften Klarheit dürften einige Umbenennungen eher für Verwirrung sorgen. Zudem stellt sich die Frage: Wofür das Ganze? Die Antwort ist skurril.
Wer am 2. Februar mit der Buslinie 13A oder der Bim 49 bei Neubaugasse, Westbahnstraße aussteigen will, der wird beim Blick auf den Fahrplan wohl die Stirn runzeln. Ab jenem Montag heißt die Haltestelle nämlich Siebensterngasse. Die Bimstation Siebensterngasse der Linie 49 wird dafür dann Kirchengasse heißen.
