Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Skurrile Erklärung

Wiener Linien benennen fast 40 Öffi-Stationen um

Wien
28.01.2026 14:00
Die 12A-Haltestelle Mariahilfer Straße, Geibelgasse heißt künftig nur Geibelgasse.
Die 12A-Haltestelle Mariahilfer Straße, Geibelgasse heißt künftig nur Geibelgasse.(Bild: Andi Schiel)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Kein Scherz: Nahezu 40 Bus- und Straßenbahnstationen erhalten ab dem 2. Februar neue Namen. Statt der erhofften Klarheit dürften einige  Umbenennungen eher für Verwirrung sorgen. Zudem stellt sich die Frage: Wofür das Ganze? Die Antwort ist skurril.  

0 Kommentare

Wer am 2. Februar mit der Buslinie 13A oder der Bim 49 bei Neubaugasse, Westbahnstraße aussteigen will, der wird beim Blick auf den Fahrplan wohl die Stirn runzeln. Ab jenem Montag heißt die Haltestelle nämlich Siebensterngasse. Die Bimstation Siebensterngasse der Linie 49 wird dafür dann Kirchengasse heißen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wiener Linien

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
0° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
0° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-0° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Wien
20 Millionen
Wiener Tourismus knackt 2025 neue Rekordmarke
Wiener Konzerthaus
Schubert für alle als erfrischendes Wunschkonzert
Krone Plus Logo
Skurrile Erklärung
Wiener Linien benennen fast 40 Öffi-Stationen um
Spektakuläre Aktion
Aktivisten lassen Lueger-Denkmal „verschwinden“
Sinnlose Zufallsopfer
Nach Lugner-Drohung: Türke (30) nun eingewiesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf