Wien vor härtester Geduldsprobe der Geschichte

„Noch nie so eine gute Zusammenarbeit“

Zum Trost: Zant unterstrich, dass es zwischen allen Beteiligten – von Wasser über Wien Energie und Telekom bis zu Wiener Linien und ÖBB – „noch nie so eine gute Zusammenarbeit wie heute“ gegeben habe. Die Bevölkerung profitiere davon, weil so mit einer Baustelle „gleich mehrere Aufgaben abgefrühstückt sind“. Senk nannte die Baustelle am Alsergrund als Beispiel: Dort werde auch die künftige U-Bahn vorbereitet, „damit wir dann nicht noch einmal aufgraben müssen.“