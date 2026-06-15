Akt von Schmid geht an Korruptionsermittler zurück

WKStA prüft eigene Zuständigkeit

Just jene Ermittler, die Schmid zum Kronzeugen in der „Inseraten-Causa“ ernannten, hätten dann gegen selbigen ermitteln sollen. Auch daraus wurde aber zumindest vorerst nichts, weil die Zuständigkeit auch laut Generalprokuratur in Linz liege. Eine neue, dieses Mal anonym eingebrachte, Anzeige gegen Schmid wegen Amtsmissbrauch bringt nun die nächste Wende – und den Akt wieder zurück zur WKStA. „Anlässlich dieses Verfahrens haben uns nunmehr die Kollegen aus Linz die bereits medial bekannte Anzeige gegen Thomas Schmid wegen mutmaßlicher falscher Beweisaussage im Prozess gegen August Wöginger und andere abgetreten. Zu dieser Verfahrensabtretung prüfen wir aktuell unsere Zuständigkeit“, bestätigt die WKStA auf Anfrage.