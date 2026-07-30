„Ich möchte, dass meine Kollegen mich treten!“

Brutalität ist der Alltag! Freiwasser-Schwimmer Luca Karl erreichte die Weltspitze auch dank rabiater Trainingsmethoden, zu denen er seine Partner anhält. In Paris hofft der WM-Fünfte, dass sich das in einer weiteren Topplatzierung bezahlt macht.
Rugby? Boxen? Eishockey? Eine der brutalsten Sportarten wird auch bei dieser Schwimm-EM wieder ausgetragen, nur dass sie als solche wenige auf dem Radar haben. Die Rede ist vom Freiwasser-Schwimmen. Denn dabei geht es richtig hart zur Sache ...
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