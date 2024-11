WKStA stellt Ermittlungen gegen Thomas Schmid ein

Staatsanwälte sehen keinen „Anfangsverdacht“

Weiters heißt es in der Mitteilung der WKStA: „Mangels Anfangsverdachts waren diesbezüglich jedoch keine Ermittlungen einzuleiten, zumal keine entsprechenden Anhaltspunkte für die in der Anzeige angeführten behaupteten Falschangaben in der Zeugenaussage vorliegen und das Gericht die Aussage des MMag. Schmid im Rahmen seiner Beweiswürdigung für glaubwürdig erachtete.“