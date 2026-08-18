Nach starkem Rennen mit Kulinarik belohnt

Platz drei auf der „Vojta-Skala“

Nach seiner achten Teilnahme an einer Freilfut-EM über fünf verschiedene Distanzen (1500, 5000 und 10.000 Meter, Halbmarathon und Marathon) reiht er das Erlebnis auf seiner persönlichen Rangliste auf Platz drei ein: „2012 hatte ich mit Platz zehn über 1.500 Meter mein bestes Ergebnis und dabei hatte ich noch eine Kollision mit einem Deutschen, wäre noch mehr drinnen gewesen. Davor 2010 beim Debüt gleich ins Finale zu kommen und am Ende Elfter zu werden war auch sehr cool. Danach kommt dann schon Birmingham – auch wenn Platz 26 nicht so großartig klingt habe ich ein sehr gutes Rennen gemacht.“ Das ihn auch für die weiteren Aufgaben und Ziele positiv stimmt.