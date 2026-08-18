100 Prozent Liebe für das Wiener „Ha-Wei“

Das Gänsehäufel und die Alte Donau sind die unangefochtenen Spitzenreiter, wenn es um das mediale Echo von Wiens Freibädern geht. Das hat eine Auswertung des Mediendienstes Observer ergeben. Diese Spitzenposition ist aber nicht nur Grund zu Freude für die beiden Bäder: Viele Erwähnungen sind auch die tragischen Badeunfälle in dieser Saison zurückzuführen. Es gibt aber noch eine andere Auswertung.