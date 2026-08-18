100 Prozent Liebe für das Wiener „Ha-Wei“

Eine Auswertung von Medienberichten und dem Echo im Internet auf das Angebot der Wiener Freibäder zeigt geheime Favoriten unter den Freizeitoasen, angeführt vom kleinen Bad in Hadersdorf-Weidlingaus. Außerdem zeigt sich: Die KI weiß nicht immer, was gut ist.
Das Gänsehäufel und die Alte Donau sind die unangefochtenen Spitzenreiter, wenn es um das mediale Echo von Wiens Freibädern geht. Das hat eine Auswertung des Mediendienstes Observer ergeben. Diese Spitzenposition ist aber nicht nur Grund zu Freude für die beiden Bäder: Viele Erwähnungen sind auch die tragischen Badeunfälle in dieser Saison zurückzuführen. Es gibt aber noch eine andere Auswertung.
Kein böses Wort zu finden
Observer untersuchte auch, welche Wiener Bäder auf Online-Plattformen das beste Renommee haben – und fand einen überraschenden „Sieger der Herzen“: Über das kleine feine Bad in Hadersdorf-Weidlingau, von Fans und Penzinger Stammgästen liebevoll „Ha-Wei“ genannt, findet sich kein böses Wort, sondern im Gegenteil nur zu 100 Prozent positive Rückmeldungen im Internet.
Auf den Beliebtheits-Stockerlplätzen der Wiener Freizeitoasen am Wasser finden sich das Liesinger Bad (70 % positive Eindrücke) und das Angelibad (68 % positiv), gefolgt vom Krapfenwaldbad, dem Höpflerbad, dem Stadionbad, dem Hietzinger Bad, der Alten Donau, dem Badeschiff und dem Simmeringer Bad.
Die Untersuchung zeigte am Rande auch, wie wenig man sich auf Künstliche Intelligenz (KI) verlassen kann, wenn es um Tipps für einen schönen Badetag geht: Die vier bekanntesten Roboter-Antwortgeber (Chat GPT, Claude, Gemini, Perplexity) wurden nach dem schönsten Wiener Freibad gefragt. Alle nannten das Gänsehäufel als konkurrenzlos bestes Angebot in der Stadt – und richteten sich mit diesem Tipp offenbar auch hauptsächlich danach, wie oft ein Thema im Internet vorkommt.
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