Sieben auf einen Streich – Torrausch im Westen

Tore satt in der 1. Klasse West! Tabellenführer Lurnfeld fertigt Tristach mit 7:0 ab und liefert eine echte Machtdemonstration. Mölltal setzt sich in einem umkämpften Duell mit 5:2 gegen Baldramsdorf durch, während Penk Aufsteiger Treffen beim 4:1 die Grenzen aufzeigt.
Was für eine Ansage des FC Lurnfeld! Gegen Tristach kannte der Tabellenführer kein Erbarmen und feierte einen auch in dieser Höhe beeindruckenden 7:0-Heimsieg. Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando und machten bereits vor der Pause deutlich, in welche Richtung diese Partie gehen würde. Mit einer 3:0-Führung ging es in die Kabinen.
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