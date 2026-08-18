Sieben auf einen Streich – Torrausch im Westen

Was für eine Ansage des FC Lurnfeld! Gegen Tristach kannte der Tabellenführer kein Erbarmen und feierte einen auch in dieser Höhe beeindruckenden 7:0-Heimsieg. Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando und machten bereits vor der Pause deutlich, in welche Richtung diese Partie gehen würde. Mit einer 3:0-Führung ging es in die Kabinen.