Option für Kompany! Bayerns heimlicher Gewinner

Während Binder eigentlich für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga eingeplant ist, ist von den Verantwortlichen nun zu hören, dass er im Laufe der Saison durchaus immer wieder eine ernsthafte Option für das Kompany-Team werden kann. Zumal er durch Vielseitigkeit glänzt. Hinter der Sturmspitze kann er alle Positionen bekleiden. Gerade im Verlauf der intensiven Saison ein möglicher Joker für Kompany!