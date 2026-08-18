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Option für Kompany! Bayerns heimlicher Gewinner

Deutsche Bundesliga
18.08.2026 17:17
Ein 19-Jähriger konnte in der Vorbereitung auch Bayern-Trainer Vincent Kompany überzeugen!
Ein 19-Jähriger konnte in der Vorbereitung auch Bayern-Trainer Vincent Kompany überzeugen!(Bild: Krone-Collage/EPA/ANNA SZILAGYI)
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Von krone Sport

Die Vorbereitungsphase auf die neue Saison ist für junge Talente immer eine Chance sich für größere Aufgaben zu präsentieren – so auch bei den Bayern, wo ein 19-Jähriger in diesem Sommer zum heimlichen Shootingstar geworden ist. Denn plötzlich scheint Tim Binder auch für Trainer Vincent Kompany eine ernsthafte Option zu sein. Die Fans sind ohnehin schon begeistert ...

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Während die großen Bayern-Stars noch bei der WM waren oder ihren Urlaub genießen durften, setzte Binder schon erste Ausrufezeichen unter dem wachsamen Auge von Trainer Kompany. Doch nicht nur in den Trainingseinheiten war der 19-Jährige auffällig. Auch im ersten Testspiel gegen Wehen Wiesbaden konnte er sich für weitere Aufgaben empfehlen. 

Tim Binder durfte auch gegen Aston Villa ran!
Tim Binder durfte auch gegen Aston Villa ran!(Bild: AFP/MAY JAMES)

Der Offensivspieler verzückte auf der rechten Außenbahn ein ums andere Mal durch technische Finesse und sogleich tauchte sein Name immer öfter in Fan-Foren auf. Die Münchner-Anhänger halten große Stücke auf das Talent und sehen im Deutschen einen möglichen neuen Jamal Musiala oder Lennart Karl.

Wird er zum großen Joker? 
Bei der Asientour der Bayern war er ebenso dabei. Gegen Jeju SK durfte er 25 Minuten ran, gegen Aston Villa sogar die volle Distanz. Zuletzt stand er auch im Telekom Cup gegen RB Leipzig (3:1) auf dem Platz und hatte dabei auch Anteil am zwischenzeitlichen 1:0. Im abschließenden Testspiel gegen Heidenheim schafft er es erneut in die Startelf. 

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Während Binder eigentlich für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga eingeplant ist, ist von den Verantwortlichen nun zu hören, dass er im Laufe der Saison durchaus immer wieder eine ernsthafte Option für das Kompany-Team werden kann. Zumal er durch Vielseitigkeit glänzt. Hinter der Sturmspitze kann er alle Positionen bekleiden. Gerade im Verlauf der intensiven Saison ein möglicher Joker für Kompany! 

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