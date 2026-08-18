Hamilton kann Finger nicht von Kims Kurven lassen!

Kim Kardashian im Bikini ist einfach hot – und das findet auch Lewis Hamilton! Der Formel-1-Star kann im Liebes-Urlaub nämlich einfach nicht die Finger von seiner schönen Freundin lassen ...
„Irgendwo über dem Regenbogen“, schrieb Kim Kardashian jetzt auf Instagram und veröffentlichte gleich mehrere Fotos, die aus dem Familienurlaub auf Hawaii stammen. Mit dabei auch Freund Lewis Hamilton!
Kuscheln mit Kim
Und der ist sichtlich angetan von seiner schönen Freundin und ihren heißen Bikini-Kurven, wie gleich mehrere Fotos beweisen.
Klicken Sie sich hier durch die Urlaubs-Schnappschüsse von Kim Kardashian, in denen sich auch ein paar Kuschel-Fotos mit Lewis Hamilton verstecken:
Eng umschlungen mit Kim zeigte sich der Formel-1-Star nämlich nicht nur beim Strandspaziergang im Sonnenuntergang, sondern auch beim Selfie schießen vor dem Badezimmerspiegel.
Promi-Pärchen trägt schon Partnerlook
Und den Fans dürfte da vor allem ein Detail auffallen: Wie es scheint, sind Kardashian und Hamilton längst schon im Partnerlook-Modus angelangt. Kims rosarotes Bikini-Top ist nämlich perfekt auf Lewis‘ Shorts abgestimmt.
Für das Promi-Pärchen ist es übrigens nicht der erste Familienurlaub, den sie gemeinsam verbringen. Schon rund um den 4. Juli war der 41-Jährige mit dabei, als die Reality-TV-Queen gemeinsam mit ihren Kindern eine Auszeit am See verbrachte.
Aus Freundschaft wurde Liebe
Kim Kardahian und Lewis Hamilton kennen sich übrigens schon seit mehr als zehn Jahren. Gefunkt hat es aber erst zum Jahreswechsel haben – nachdem die beiden gemeinsam auf der Silvesterparty von Kate Hudson in Aspen gefeiert hatten.
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