Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Turtel-Pics aus Urlaub

Hamilton kann Finger nicht von Kims Kurven lassen!

Society International
18.08.2026 17:00
Kim Kardahian macht im Bikini eine Hammer-Figur. Das findet auch ihr Freund Lewis Hamilton, der ...
Kim Kardahian macht im Bikini eine Hammer-Figur. Das findet auch ihr Freund Lewis Hamilton, der im Urlaub die Finger nicht von der 45-Jährigen lassen kann.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/kimkardashian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kim Kardashian im Bikini ist einfach hot – und das findet auch Lewis Hamilton! Der Formel-1-Star kann im Liebes-Urlaub nämlich einfach nicht die Finger von seiner schönen Freundin lassen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Irgendwo über dem Regenbogen“, schrieb Kim Kardashian jetzt auf Instagram und veröffentlichte gleich mehrere Fotos, die aus dem Familienurlaub auf Hawaii stammen. Mit dabei auch Freund Lewis Hamilton!

Kuscheln mit Kim
Und der ist sichtlich angetan von seiner schönen Freundin und ihren heißen Bikini-Kurven, wie gleich mehrere Fotos beweisen.

Klicken Sie sich hier durch die Urlaubs-Schnappschüsse von Kim Kardashian, in denen sich auch ein paar Kuschel-Fotos mit Lewis Hamilton verstecken:

Eng umschlungen mit Kim zeigte sich der Formel-1-Star nämlich nicht nur beim Strandspaziergang im Sonnenuntergang, sondern auch beim Selfie schießen vor dem Badezimmerspiegel. 

Promi-Pärchen trägt schon Partnerlook
Und den Fans dürfte da vor allem ein Detail auffallen: Wie es scheint, sind Kardashian und Hamilton längst schon im Partnerlook-Modus angelangt. Kims rosarotes Bikini-Top ist nämlich perfekt auf Lewis‘ Shorts abgestimmt.

Für das Promi-Pärchen ist es übrigens nicht der erste Familienurlaub, den sie gemeinsam verbringen. Schon rund um den 4. Juli war der 41-Jährige mit dabei, als die Reality-TV-Queen gemeinsam mit ihren Kindern eine Auszeit am See verbrachte.

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton und Kim Kardashian
Schnappschuss mit Helm
Süßer Familienzuwachs bei Hamilton und Kardashian
01.08.2026
Besonderer Rückblick
Kardashian und Hamilton zeigen intime Kuschelfotos
11.08.2026

Aus Freundschaft wurde Liebe
Kim Kardahian und Lewis Hamilton kennen sich übrigens schon seit mehr als zehn Jahren. Gefunkt hat es aber erst zum Jahreswechsel haben – nachdem die beiden gemeinsam auf der Silvesterparty von Kate Hudson in Aspen gefeiert hatten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
237.073 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
154.403 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.083 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Mehr Society International
Turtel-Pics aus Urlaub
Hamilton kann Finger nicht von Kims Kurven lassen!
„Von Dämonen besessen“
Kaia Gerber unterzog sich als Kind Exorzismus!
Lena Headey:
Sexszenen waren früher „wirklich erschreckend“
Gesundheits-Schock!
Panettiere sprach vor Tod über rätselhafte Lähmung
Auch 2027 auf Netflix
„Kaulitz & Kaulitz“ bekommt fix vierte Staffel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf