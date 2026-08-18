Gefälschte E-Mails sollten Grasser-Urteil „kippen“

Grasser inzwischen im Hausarrest

Grasser trat seine Haftstrafe am 2. Juni 2025 in der Justizanstalt Innsbruck an. Anfang 2026 wurde ihm die elektronische Fußfessel genehmigt; seither befindet er sich an seiner Tiroler Adresse im elektronisch überwachten Hausarrest. Als Zeuge wurde er im Verfahren gegen den 60-Jährigen bereits befragt. Grasser gab dabei an, die Angaben des Mannes zunächst für glaubwürdig gehalten zu haben. Die Kosten für dessen Aufwendungen habe er nach eigenen Angaben nicht getragen.