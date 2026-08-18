Mit Musik und Torte in das 111. Lebensjahr

Blumen, Sekt und eine riesige Eierlikörtorte für eine Jubilarin, die zwei Weltkriege erlebt hat – so einen Feier-Tag hat es in der steirischen Stadtgemeinde Hartberg noch nie gegeben: Erika Strohriegel feierte am Dienstag im Seniorenhaus „Menda“ ihren 110. Geburtstag. Damit ist die ehemalige Lehrerin, die lange in Wien lebte und im Jahr 1961 wieder zurück nach Hartberg zog, um dort alt zu werden, die zurzeit älteste Österreicherin.