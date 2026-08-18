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Älteste Österreicherin

Mit Musik und Torte in das 111. Lebensjahr

Steiermark
18.08.2026 17:00
Erika Strohrigel gemeinsam mit Schwiegertochter Edeltraude und Sohn Werner.
Erika Strohrigel gemeinsam mit Schwiegertochter Edeltraude und Sohn Werner.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Sebastian Brandstetter
Von Sebastian Brandstetter

Die Steirerin Erika Strohrigel feierte am Dienstag ihren 110. Geburtstag im Seniorenhaus „Menda“ in Hartberg. Familie, Pfleger, Politik und „Die Stoakogler“ ließen die Jubilarin hochleben. 

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Blumen, Sekt und eine riesige Eierlikörtorte für eine Jubilarin, die zwei Weltkriege erlebt hat – so einen Feier-Tag hat es in der steirischen Stadtgemeinde Hartberg noch nie gegeben: Erika Strohriegel feierte am Dienstag im Seniorenhaus „Menda“ ihren 110. Geburtstag. Damit ist die ehemalige Lehrerin, die lange in Wien lebte und im Jahr 1961 wieder zurück nach Hartberg zog, um dort alt zu werden, die zurzeit älteste Österreicherin.

Eierlikör als „Lebenselixier“
Ihr hohes Alter erklärt sich ihr Sohn Werner so: „Das liegt sicher bis zu einem gewissen Grad an den Genen. Aber am stärksten beigetragen hat, dass sie nie aus dem Vollen geschöpft hat und immer mit wenig auskommen musste.“

Vielleicht liegt es aber auch am Eierlikör, den die Steirerin von Herzen gerne trinkt: „Da sind schon einmal 20 Liter Eierlikör gestanden. Heute haben wir uns ein bisschen zurückhalten müssen“, lacht Bürgermeister Marcus Martschitsch, der die Jubilarin schon aus seiner Kindheit kennt und im Nachbarhaus groß geworden ist.

Die Eierlikörtorte wurde vom Küchenteam des Seniorenheim „Menda“ gebacken.
Die Eierlikörtorte wurde vom Küchenteam des Seniorenheim „Menda“ gebacken.(Bild: Jürgen Fuchs)
Mit Musik und Humor begeisterten „Die Stoakogler“.
Mit Musik und Humor begeisterten „Die Stoakogler“.(Bild: Jürgen Fuchs)

Auch die steirischen Musik-Legenden „Die Stoakogler“ waren mit von der Partie und sorgten mit ihrem Lied „Die Verwandten kommen“ für gute Stimmung. Ganz zu Erikas Freude, die das Singen liebt: „Wir haben einen Herrn in der Gruppe, der gerne Lieder anstimmt – sie singt dann immer kräftig mit“, erzählt Pflegerin Nicole.

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„Gelb ist ihre Lieblingsfarbe“
Die Mannschaft im Pflegeheim gab sich mit der Blumen-Deko und der Eierlikörtorte besonders Mühe: „Gelb ist ihre Lieblingsfarbe. Darum haben wir den Tisch mit Sonnenblumen geschmückt“, erklärt das Pflegeteam. Und auch andere dürfen sich freuen: „Allen Bewohnern ab dem 100. Geburtstag backen wir eine so große Torte!“

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