Ex-Fußball-Weltmeister ist neuer Senegal-Teamchef

Der ehemalige französische Fußballteamspieler Patrick Vieira ist zum Teamchef des Senegal ernannt worden, teilte der Verband des westafrikanischen Landes am Dienstag mit.
Der 50-Jährige, der in der senegalesischen Hauptstadt Dakar geboren wurde, folgt auf Pape Thiaw, dessen Amtszeit nach dem Sechzehntelfinal-Aus des Senegal bei der diesjährigen WM endete.
Für Vieira, der u.a. Crystal Palace, OGC Nizza, Straßburg und Genoa betreute, ist es der erste Job als Nationaltrainer. Mit Frankreich wurde er als Spieler Weltmeister 1998 und Europameister im Jahr 2000.
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