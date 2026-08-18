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Ex-Fußball-Weltmeister ist neuer Senegal-Teamchef

Fußball International
18.08.2026 17:13
Patrick Vieira ist zum Teamchef des Senegal ernannt worden.
Patrick Vieira ist zum Teamchef des Senegal ernannt worden.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige französische Fußballteamspieler Patrick Vieira ist zum Teamchef des Senegal ernannt worden, teilte der Verband des westafrikanischen Landes am Dienstag mit.

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Der 50-Jährige, der in der senegalesischen Hauptstadt Dakar geboren wurde, folgt auf Pape Thiaw, dessen Amtszeit nach dem Sechzehntelfinal-Aus des Senegal bei der diesjährigen WM endete.

Gegen Belgien war für den Senegal bei der WM im Sechzehntelfinale Endstation!
Gegen Belgien war für den Senegal bei der WM im Sechzehntelfinale Endstation!(Bild: AP/Ted S. Warren)

Für Vieira, der u.a. Crystal Palace, OGC Nizza, Straßburg und Genoa betreute, ist es der erste Job als Nationaltrainer. Mit Frankreich wurde er als Spieler Weltmeister 1998 und Europameister im Jahr 2000. 

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