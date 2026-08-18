Vierter Tag in Folge: Feuer in Belgien tobt weiter

Rauchbelastung schon über 100 Kilometer weit bis Köln

Das Großfeuer an der belgisch-deutschen Grenze sorgte am Dienstag auch in mehr als 100 Kilometer Entfernung etwa in Köln oder auch Wuppertal für unangenehmen Brandgeruch. Die Kölner Feuerwehr rief eine „großräumige Geruchslage“ im Gebiet der Millionenstadt aus. Es drohe aber keine Gefahr, hieß es. In Monschau sowie den Gemeinden Simmerath und Roetgen wurden Bürger aufgerufen, in geschlossenen Räumen zu bleiben. Die Müllabfuhr in Monschau setze wegen starker Geruchsbelästigung durch das Feuer Atemschutzmasken ein.