Ländle-Offiziere: „Unzureichend und halbherzig“

Offiziere: Ungleichgewicht zulasten der Soldaten

Die Vorarlberger Offiziersgesellschaft kritisiert den Vorschlag scharf. Präsident Josef Müller spricht von einem „Ungleichgewicht“. Die bisher längere Dauer des Zivildienstes sei ein „Tatbeweis“ für Gewissensgründe gewesen und habe die Gefahren des Soldatendienstes berücksichtigt. Müller fragt sich, ob dies nun nicht mehr gelte und erwartet einen Anstieg bei den Zivildienstanmeldungen. Zwar seien die Verlängerung und die Übungen positiv, der Plan sei aber „unzureichend und politisch halbherzig“.