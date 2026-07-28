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Kritik an Heeresreform

Ländle-Offiziere: „Unzureichend und halbherzig“

Vorarlberg
28.07.2026 10:36
Ziel verfehlt: Die Vorarlberger Offiziersgesellschaft geht mit den Plänen der Bundesregierung ...
Ziel verfehlt: Die Vorarlberger Offiziersgesellschaft geht mit den Plänen der Bundesregierung hart ins Gericht.(Bild: Attila Molnar)

Die Bundesregierung plant, den Grundwehrdienst durch verpflichtende Übungen auf neun Monate zu verlängern. Damit wäre er gleich lang wie der Zivildienst. Aus Vorarlberg kommt nun scharfe Kritik von der Offiziersgesellschaft: Der Vorschlag schaffe ein Ungleichgewicht und sei politisch halbherzig.

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Die Bundesregierung plant eine Reform des Grundwehrdienstes, am Dienstag wurden die Eckpunkte bekannt gegeben: Die Dauer soll von sechs auf neun Monate erhöht werden, indem drei Monate verpflichtende Truppenübungen direkt anschließen. Damit wird der Wehrdienst an die Dauer des Zivildienstes angeglichen. Eine Klausel sieht jedoch vor, den Zivildienst verpflichtend auf elf Monate zu verlängern, sollte die Zahl der Rekruten zu gering werden.

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Offiziere: Ungleichgewicht zulasten der Soldaten
Die Vorarlberger Offiziersgesellschaft kritisiert den Vorschlag scharf. Präsident Josef Müller spricht von einem „Ungleichgewicht“. Die bisher längere Dauer des Zivildienstes sei ein „Tatbeweis“ für Gewissensgründe gewesen und habe die Gefahren des Soldatendienstes berücksichtigt. Müller fragt sich, ob dies nun nicht mehr gelte und erwartet einen Anstieg bei den Zivildienstanmeldungen. Zwar seien die Verlängerung und die Übungen positiv, der Plan sei aber „unzureichend und politisch halbherzig“.

„Fragwürdiger politischer Kompromiss“
Laut den Ländle-Offizieren wurde eine „sicherheitspolitisch wichtige Chance“ für ein zukunftsweisendes Gesamtpaket vertan. Der Hauptkritikpunkt ist, dass politische Interessen Vorrang vor der notwendigen Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes hatten. Für diesen „fragwürdigen Kompromiss“ sei die Empfehlung der Wehrdienstkommission geopfert worden. Diese schlug ein 8+2-Modell und eine Verlängerung des Zivildienstes vor.

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