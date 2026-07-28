Ärztekammer sieht Rüscher-Pläne kritisch

Die Spitäler müssen die Defizite ausbaden

Und wenn die Kapazitäten im niedergelassenen Bereich fehlen, würde sich das unmittelbar auf die Spitalsambulanzen auswirken – dort nämlich kreuzen dann jene Patienten auf, die keinen passenden Arzt finden. „Die Krankenhäuser verfügen nicht über ein Terminsystem, mit dem sich die Zahl der Patientinnen und Patienten begrenzen lässt. Wir müssen jene versorgen, die zu uns kommen, und tragen damit weiterhin die Hauptlast der Akutversorgung“, betont Loibnegger. Die Spitäler seien bereits am Limit: Sie würden die Hauptlast der ärztlichen Ausbildung tragen und hätten mit steigenden Patientenzahlen zu kämpfen. Zudem sei zu befürchten, dass der bestehende Personalengpass durch den absehbaren Fachärztemangel noch verstärkt werde. „Wir brauchen daher nicht nur zusätzliche und tatsächlich versorgungswirksame Kapazitäten im niedergelassenen Bereich, sondern auch ausreichend ärztliches Personal und Ausbildungsstellen in den Krankenhäusern“, mahnt Loibnegger.