Mopedlenkerin (17) stürzt – im Stich gelassen

In Lochau ist bereits am Freitagabend eine 17-jährige Mopedfahrerin zu Fall gekommen, nachdem ein Pkw vor ihr abrupt stehen geblieben war. Der unbekannte Lenker erkundigte sich zwar nach der Jugendlichen, fuhr dann aber weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen.
Ort des Geschehens war der Kreuzungsbereich der Hofriedenstraße mit der Hofer Straße. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker bog dort gegen 22.50 Uhr ab, die unmittelbar nachfolgende 17-jährige Mopedlenkerin tat es ihm gleich. Als der Autofahrer kurz darauf unvermittelt anhielt, musste die Jugendliche eine Vollbremsung einleiten. Dabei blockierte das Vorderrad ihres Zweirads, woraufhin sie zu Sturz kam. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu, am Moped entstand Sachschaden.
Nach kurzem Halt davongefahren
Nach dem Sturz setzte der Lenker des Wagens sein Fahrzeug sogar noch ein Stück zurück, wobei es zu einer leichten Berührung mit dem am Boden liegenden Moped kam. Zwar erkundigten sich die Insassen des Pkw kurz nach dem Befinden der 17-Jährigen, dann aber verließen sie den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen.
Etwaige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lochau (Telefon: 0 59 133 8133 100) zu melden.
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