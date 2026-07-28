Mopedlenkerin (17) stürzt – im Stich gelassen

Nach kurzem Halt davongefahren

Nach dem Sturz setzte der Lenker des Wagens sein Fahrzeug sogar noch ein Stück zurück, wobei es zu einer leichten Berührung mit dem am Boden liegenden Moped kam. Zwar erkundigten sich die Insassen des Pkw kurz nach dem Befinden der 17-Jährigen, dann aber verließen sie den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen.