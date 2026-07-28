Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrerflucht in Lochau

Mopedlenkerin (17) stürzt – im Stich gelassen

Chronik
28.07.2026 08:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

In Lochau ist bereits am Freitagabend eine 17-jährige Mopedfahrerin zu Fall gekommen, nachdem ein Pkw vor ihr abrupt stehen geblieben war. Der unbekannte Lenker erkundigte sich zwar nach der Jugendlichen, fuhr dann aber weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ort des Geschehens war der Kreuzungsbereich der Hofriedenstraße mit der Hofer Straße. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker bog dort gegen 22.50 Uhr ab, die unmittelbar nachfolgende 17-jährige Mopedlenkerin tat es ihm gleich. Als der Autofahrer kurz darauf unvermittelt anhielt, musste die Jugendliche eine Vollbremsung einleiten. Dabei blockierte das Vorderrad ihres Zweirads, woraufhin sie zu Sturz kam. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu, am Moped entstand Sachschaden.

Nach kurzem Halt davongefahren
Nach dem Sturz setzte der Lenker des Wagens sein Fahrzeug sogar noch ein Stück zurück, wobei es zu einer leichten Berührung mit dem am Boden liegenden Moped kam. Zwar erkundigten sich die Insassen des Pkw kurz nach dem Befinden der 17-Jährigen, dann aber verließen sie den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Etwaige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lochau (Telefon: 0 59 133 8133 100) zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
28.07.2026 08:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Bludenz
14° / 31°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
16° / 30°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 30°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.014 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
156.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.171 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
1800 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1419 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
987 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Chronik
Fahrerflucht in Lochau
Mopedlenkerin (17) stürzt – im Stich gelassen
Krone Plus Logo
Rüscher macht Tempo
Spitalsreform: Der große Umbau geht weiter
Alkolenker verurteilt
Fünf Minuten Alkofahrt, ein Leben mit Schmerzen
Fatales Überholmanöver
Junger Lenker erfasst Bub (4) auf Schutzweg
Krone Plus Logo
Wirtschaft unter Druck
„Sind nach wie vor ein starkes Industrieland“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf