3 Männer schlagen Frau von Rad und rauben sie aus

Zugetragen hat sich der brutale Überfall bereits am Samstagabend gegen 21 Uhr. Die Radfahrerin passierte gerade die Unterführung von der Graf-Kasper-Straße in Richtung Schweizerstraße, als sie von einer dreiköpfigen Männergruppe angehalten wurde. Einer der Täter versetzte der Frau unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, woraufhin sie zu Sturz kam.