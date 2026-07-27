3 Männer schlagen Frau von Rad und rauben sie aus

Am Samstagabend wurde in Hohenems (Vorarlberg) eine Frau Opfer eines brutalen Überfalls. Drei Unbekannte schlugen die Radfahrerin in einer Unterführung nieder und raubten ihre Wertsachen sowie das Zweirad. Nun wird nach den Tätern und einer wichtigen Augenzeugin gefahndet.
Zugetragen hat sich der brutale Überfall bereits am Samstagabend gegen 21 Uhr. Die Radfahrerin passierte gerade die Unterführung von der Graf-Kasper-Straße in Richtung Schweizerstraße, als sie von einer dreiköpfigen Männergruppe angehalten wurde. Einer der Täter versetzte der Frau unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, woraufhin sie zu Sturz kam.
Täter flüchteten mit der Beute
Die Angreifer bedrohten in weiterer Folge das am Boden liegende Opfer und rissen die Handtasche sowie mehrere Schmuckstücke an sich. Zuletzt schnappten sich die Täter auch noch das Bike, anschließend flüchteten sie.
Die Polizeiinspektion Hohenems bittet nun um sachdienliche Hinweise. Insbesondere eine Frau, die sich in einiger Entfernung aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben soll, wird dringend ersucht, sich zu melden.
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