Wie man gesund durch die Guthitze kommt

Heiße Sommertage können Körper und Kreislauf stark beanspruchen. Hohe Temperaturen wirken sich nicht nur auf das allgemeine Wohlbefinden aus, sondern stellen insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen eine besondere Belastung dar. Die natürlichen Reaktionen des Körpers auf große Hitze haben Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Das „Kühlsystem“ unseres Körpers ist besonders gefordert, bei hohen Temperaturen versucht es, uns durch verstärktes Schwitzen Linderung zu verschaffen. Dabei gehen nicht nur große Mengen an Flüssigkeit, sondern auch wichtige Mineralstoffe wie Natrium und Kalium verloren.