„Noten sind Fata Morganas unseres Schulsystems“

Hat unsere Schule Zukunft, wie sie jetzt ist? Wie sieht die Bildung der Zukunft aus und was sollte sich ändern? Die „Krone“ hat darüber mit JKU-Professor Christoph Helm gesprochen, der sich ganz aktuell nicht nur aus akademischem Interesse dafür interessiert, wie und was die Kinder demnächst lernen.