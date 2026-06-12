„Noten sind Fata Morganas unseres Schulsystems“

Hat unsere Schule Zukunft, wie sie jetzt ist? Wie sieht die Bildung der Zukunft aus und was sollte sich ändern? Die „Krone“ hat darüber mit JKU-Professor Christoph Helm gesprochen, der sich ganz aktuell nicht nur aus akademischem Interesse dafür interessiert, wie und was die Kinder demnächst lernen.
In Österreich gibt es Millionen Schulexperten: Schließlich hat jeder einmal eine Bildungseinrichtung besucht und weiß zu erzählen, wie es damals war. Vier Wochen vor Schulschluss sprach die „Krone“ mit einem, der sich beruflich auf Bildung spezialisiert hat: Christoph Helm, Leiter der Abteilung für Bildungsforschung an der JKU.
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