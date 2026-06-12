Wie angebundenes Schaf zum Tierhalteverbot führte

Bauer Roland Sch. (41) kämpft darum, seinen Stall wieder befüllen zu dürfen. Beim Verhandlungsmarathon am Landesverwaltungsgericht OÖ prallten gelebte Praxis und Tierschutzgesetz sehr emotional aufeinander. Und es wurde klar, warum er seinen Stall räumen musste und welche Rolle ein angebundenes Schaf vor einem Jahr spielte.