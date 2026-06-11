Tauernklinikum schweigt zum Leiden von Paul (10)

Die Eltern Karin und Hansjörg Schandlbauer klagen das Tauernklinikum in Zell am See fast zehn Jahre nach der Geburt ihres körperlich eingeschränkten Sohnes Paul (10). Durch ein Gutachten ist im heurigen Jänner der Verdacht von Behandlungsfehlern aufgekommen. Doch im Gericht stellt sich die Frage: Ist der Fall rechtlich verjährt?