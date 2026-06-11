Tauernklinikum schweigt zum Leiden von Paul (10)

Die Eltern Karin und Hansjörg Schandlbauer klagen das Tauernklinikum in Zell am See fast zehn Jahre nach der Geburt ihres körperlich eingeschränkten Sohnes Paul (10). Durch ein Gutachten ist im heurigen Jänner der Verdacht von Behandlungsfehlern aufgekommen. Doch im Gericht stellt sich die Frage: Ist der Fall rechtlich verjährt?
Das Schicksal der Familie Schandlbauer berührt die „Krone“-Leser. Wie berichtet, klagen Karin und Hansjörg Schandlbauer das Zeller Tauernklinikum auf Schadenersatz. Es geht um ihren Sohn Paul (10), der seit seiner Geburt körperlich stark eingeschränkt und auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
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