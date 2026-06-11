Pünktliche Schafskälte: Wintergruß im Hochgebirge

Sommerliche Temperaturen am Sonntag

Der Sonntag bringt deutlich mehr Sonne. Immer wieder lockern die Wolken auf, vielerorts gibt es längere freundliche Phasen. Ganz störungsfrei bleibt es aber nicht: Nördlich der Alpen ziehen im Tagesverlauf einzelne Regenschauer durch. Im Süden und Südosten türmen sich stellenweise Wolken auf, die lokal auch Gewitter bringen können. Dazu bläst im Alpenvorland und im Osten teils kräftiger West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen starten mit sieben bis 16 Grad in den Tag und erreichen am Nachmittag sommerliche 18 bis 27 Grad.