Pünktliche Schafskälte: Wintergruß im Hochgebirge

Schnee im Juni ist in höheren Lagen keine Seltenheit – auch heuer ist die Schafskälte nach Angaben von Wetterexperten wieder pünktlich eingetroffen. Doch die kalte Phase ist bald vorbei: Richtung Wochenende bessert sich die Wetterlage deutlich. Am Sonntag klopft der Sommer mit ersten warmen Grüßen an.
Wer in den vergangenen Tagen auf die Prognosen blickte, bekam ein wechselhaftes Bild präsentiert. Die Lage zeigte sich noch uneinheitlich. Mit dem nahenden Wochenende setzt sich jedoch zunehmend freundlicheres Wetter durch. Der Freitag beginnt zwar vielerorts sonnig, im Tagesverlauf ziehen bei frischen Temperaturen aber immer mehr Wolken auf.
Ab Mittag beginnt es im Westen vielerorts zu regnen, während es im Osten und Süden noch länger trocken bleibt. Einzelne Regenschauer sind aber auch dort nicht ausgeschlossen. Dazu frischt vor allem im Norden und Osten kräftiger Westwind auf. In der Früh zeigt das Thermometer fünf bis 13 Grad, tagsüber werden maximal 22 Grad erreicht.
Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken
Und auch am Samstag ist vor allem am Vormittag mit einem bunten Wolken-Sonne-Mix zu rechnen. Entlang des Alpenhauptkamms, etwa vom Tennengau ostwärts und auch im Norden und Osten des Landes, ziehen stellenweise noch einmal kräftige Regenschauer durch. Doch zu Mittag nimmt die Schauerneigung endlich ab, die Sonne setzt sich durch.
Deutlich freundlicher präsentiert sich die Alpensüdseite: Dort gibt es von Beginn an mehr Sonnenschein, nur vereinzelte Regenschauer und spürbar höhere Temperaturen am Nachmittag. In der Früh werden acht bis 16 Grad gemessen, tagsüber klettern die Werte auf 20 bis 26 Grad.
Sommerliche Temperaturen am Sonntag
Der Sonntag bringt deutlich mehr Sonne. Immer wieder lockern die Wolken auf, vielerorts gibt es längere freundliche Phasen. Ganz störungsfrei bleibt es aber nicht: Nördlich der Alpen ziehen im Tagesverlauf einzelne Regenschauer durch. Im Süden und Südosten türmen sich stellenweise Wolken auf, die lokal auch Gewitter bringen können. Dazu bläst im Alpenvorland und im Osten teils kräftiger West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen starten mit sieben bis 16 Grad in den Tag und erreichen am Nachmittag sommerliche 18 bis 27 Grad.
Auch der Montag startet freundlich in die neue Woche. Sonne und Wolken wechseln einander ab, ehe sich im Tagesverlauf neuerlich Quellwolken bilden. Vor allem in den Bergen und im Südosten sind einzelne Regenschauer und Gewitter möglich. Abseits davon bleibt es oft trocken. Die Temperaturen liegen in der Früh bei acht bis 15 Grad und steigen tagsüber auf 18 bis 24 Grad.
Am Dienstag übernimmt dann vielerorts die Sonne das Kommando. Neben viel Sonnenschein zeigen sich meist nur wenige harmlose Wolken. Lediglich über den Bergen und im Südwesten können die Quellwolken etwas größer werden, Schauer und Gewitter bleiben aber die Ausnahme. Mit 21 bis 27 Grad meldet sich der Sommer wieder zurück.
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