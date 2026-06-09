Hier sorgt „Rosi“ jetzt für heftige Gewitter

Vor der Front wird es noch einmal richtig warm

Seit Mittag liegt die Kaltfront laut aktueller Lage direkt über Österreich. Besonders auffällig: die Temperaturunterschiede. Vor der Front wird es noch einmal richtig sommerlich warm – 25 bis 30 Grad von Lienz bis Mistelbach sind möglich. Dahinter geht es deutlich bergab: Innsbruck erreicht nur noch rund 20 Grad, Bregenz etwa 18 Grad, in höheren Lagen im Westen teils nur noch um die 15 Grad.