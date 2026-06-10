Gewitter-Einsatz: Lenker von Wasser eingeschlossen

Besonders heftig erwischte es die Gemeinden Knittelfeld und Spielberg. Allein in diesem Bereich rückten 187 Feuerwehrkräfte zu 135 Einsätzen aus. Dabei konnten sie zumindest ein Menschenleben retten: Bei der Alarmierung zu einer überschwemmten Unterführung im Stadtgebiet von Knittelfeld stellte sich heraus, dass dort ein Pkw-Lenker vom Wasser eingeschlossen worden war. Feuerwehrtaucher sowie Einsatzkräfte am Boot konnten den Fahrer sicher aus seiner misslichen Lage befreien und an Land bringen.