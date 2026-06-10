Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Superzelle ging nieder

Gewitter-Einsatz: Lenker von Wasser eingeschlossen

Steiermark
10.06.2026 08:13
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Hunderte Feuerwehrkräfte waren am Dienstagabend in der Steiermark gefordert. Gewitterzellen gingen nieder und sorgten für Chaos. Besonders heikel: In Knittelfeld wurde ein Lenker von den Wassermassen im Auto eingeschlossen. Auch am Mittwoch bleibt die Unwettergefahr hoch.

0 Kommentare

Heftige Unwetter zogen am Dienstagabend über die Steiermark. Starkregen, Hagelschauer und Sturmböen verursachten Vermurungen, umgestürzte Bäume und überschwemmte Keller. In Graz ging eine Superzelle nieder und sorgte kurzzeitig für Weltuntergangsstimmung. Die Meteorologen von Geosphere hatten vorab für Dienstag und Mittwoch eine Unwetterwarnung ausgesprochen.

Besonders heftig erwischte es die Gemeinden Knittelfeld und Spielberg. Allein in diesem Bereich rückten 187 Feuerwehrkräfte zu 135 Einsätzen aus. Dabei konnten sie zumindest ein Menschenleben retten: Bei der Alarmierung zu einer überschwemmten Unterführung im Stadtgebiet von Knittelfeld stellte sich heraus, dass dort ein Pkw-Lenker vom Wasser eingeschlossen worden war. Feuerwehrtaucher sowie Einsatzkräfte am Boot konnten den Fahrer sicher aus seiner misslichen Lage befreien und an Land bringen.

Darüber hinaus berichten die örtlichen Feuerwehren von „vollgelaufenen Unterführungen, überfluteten Kellern, Liftschächten und Tiefgaragen sowie Problemen mit Kanalschächten“. Und es dürften nicht die letzten Einsätze für diese Woche gewesen sein. Auch der Mittwoch wird regnerisch und gewittrig.

Menschenrettung bei einer Unterführung in Knittelfeld
Menschenrettung bei einer Unterführung in Knittelfeld(Bild: Thomas Zeiler)

Skywarn Austria schreibt: „Im Süden Österreichs steigt die Unwettergefahr im Tagesverlauf deutlich an.“ Neben der Gefahr von lokalen Überflutungen durch teils länger anhaltenden Starkregen können sich organisierte Gewitterzellen, darunter auch Multi- und vereinzelte Superzellen, entwickeln, heißt es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.06.2026 08:13
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SteiermarkGrazSpielberg
KnittelfeldWassermasseWasserAutoUnwetterHagelschauer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
109.816 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
88.150 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.059 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1619 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1600 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1127 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf