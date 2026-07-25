Samstag startet mit Sonnenschein im ganzen Land

Ein Blick auf die Wetterkarten lässt Sonnenanbeter jubeln: Kein Wölkchen ist zu sehen! Was die Temperaturen betrifft, startet der Samstag noch recht frisch – mit sechs bis 15 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen dann aber auf 25 bis 32 Grad, das schreit doch nach einem perfekten Badetag?