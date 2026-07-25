Samstag startet mit Sonnenschein im ganzen Land

Was für ein Start ins Wochenende! Nach einer sternenklaren Nacht begrüßt uns der Samstag mit Sonnenschein im ganzen Land. Lediglich ein paar Schleierwolken zieren den sonst geradezu kitschig blauen Himmel.
Ein Blick auf die Wetterkarten lässt Sonnenanbeter jubeln: Kein Wölkchen ist zu sehen! Was die Temperaturen betrifft, startet der Samstag noch recht frisch – mit sechs bis 15 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen dann aber auf 25 bis 32 Grad, das schreit doch nach einem perfekten Badetag?
Insbesondere im Westen und Südwesten Österreichs, wo es auch am heißesten wird, ziehen am Nachmittag jedoch ein paar Quellwolken durch. Vor allem in Vorarlberg kann das ein oder andere Sommergewitter niedergehen, diese können lokal kräftig ausfallen.
Am Sonntag wird es wieder im ganzen Land deutlich unbeständiger, teils werden sogar heftige Gewitter erwartet. Es lohnt sich also, den Samstag im Garten, am See oder im Freibad zu genießen. Ist Ihre Badetasche schon gepackt?
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