Diese Auswirkung hat der Leitzins auf Österreich

Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main beschloss heute die Anhebung des Leitzinses von 2 auf 2,25 Prozent. Es war die erste Erhöhung seit drei Jahren. Krone+ beleuchtet die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Europa und zeigt auf, wie auch Sie die Erhöhung spüren werden.