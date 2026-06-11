Diese Auswirkung hat der Leitzins auf Österreich

Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main beschloss heute die Anhebung des Leitzinses von 2 auf 2,25 Prozent. Es war die erste Erhöhung seit drei Jahren. Krone+ beleuchtet die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Europa und zeigt auf, wie auch Sie die Erhöhung spüren werden.
Mit großer Spannung blickten nicht nur Wirtschaftstreibende in Europa auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch in den USA, wo in der kommenden Woche (17. Juni) über eine Veränderung der aktuellen Leitzinsen entschieden wird, nahm man das Ergebnis mit Spannung wahr.
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