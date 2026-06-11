„Senkung der Beiträge an Kammer war längst nötig“

„Gut, dass die Kammerumlage sinkt, aber es braucht noch mehr Reformen“ – das war der Tenor beim „Krone“-Rundruf bei Unternehmern aus Oberösterreich. Ihre Interessenvertretung, die landesweite Wirtschaftskammer, hat, wie berichtet, eine Reformagenda beschlossen. Kernpunkt: Die Mitgliedsbeiträge von Betrieben an die Kammer sollen ab 2029 um zehn Millionen Euro pro Jahr reduziert werden.