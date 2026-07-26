Personalchef an Regierung: Befolgt eigene Regeln!

In einem – der „Krone“ vorliegenden – Schreiben mit dem Betreff „Dienstreisen; Flugreisen; Manifest zum Linzer Flughafen; Künftige Vorgangsweise“ sendet der Chef der Personalabteilung des Landes OÖ, Florian Kirchstetter, einen Appell an jedes Mitglied der Landesregierung aus: Man möge sich doch bitte an das selbst initiierte Manifest halten und „künftig diese Flugreisen vom Flughafen Linz aus für die Abreise bzw. Anreise zu buchen“. Vorsichtiger Nachsatz: „(...), sofern dies nicht unmöglich oder sehr unwirtschaftlich wäre.“ Zur Sicherheit hat Kirchstetter dem Schreiben auch noch das erwähnte Flughafenmanifest beigefügt.