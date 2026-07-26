Kammerjägerin: „Man stellt es sich schlimmer vor“

An einen Einsatz erinnert sich Auberger besonders: „Das war in der Wohnung bei einem sehr netten Herren – der hat überall Schaben gehabt. Er hat geglaubt, er schafft es selbst und hat mit Sprays gearbeitet. Wenn man viel selbst macht, kann man aber auch viel falsch machen: Er hat die Schaben nur aus seinem Sichtfeld vertrieben, im Hintergrund haben sie sich vermehrt.“ Das sei aber ein Extremfall gewesen, grauslich sei ihr Job nur sehr selten: „Man stellt es sich schlimmer vor, als es ist“, sagt Auberger.