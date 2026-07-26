Stockbetrunkener Lkw-Fahrer beging Fahrerflucht

Weil sich ein Lastwagenlenker stark alkoholisiert in einer Tankstelle in Stadl-Paura aufhielt, riefen Zeugen am Samstag gegen 17:45 Uhr die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Fernfahrer, ein 40-jähriger mongolischer Staatsangehöriger, bereits zuvor einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Stiftskreuzung in Lambach verursacht und war danach einfach weitergefahren.