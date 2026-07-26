Stockbetrunkener Lkw-Fahrer beging Fahrerflucht

Weil ein Fernfahrer schwer betrunken in einer Tankstelle unterwegs war, riefen Zeugen die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Mongole bereits zuvor einen Unfall verursacht, war aber einfach weitergefahren. Er wurde wegen mehrerer verschiedener Delikte bei der BH und der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Weil sich ein Lastwagenlenker stark alkoholisiert in einer Tankstelle in Stadl-Paura aufhielt, riefen Zeugen am Samstag gegen 17:45 Uhr die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Fernfahrer, ein 40-jähriger mongolischer Staatsangehöriger, bereits zuvor einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Stiftskreuzung in Lambach verursacht und war danach einfach weitergefahren.
Zahlreiche Anzeigen
Der Alkotest ergab 2,54 Promille. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land und wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.