Was dringend bei den Alimenten geändert gehört

Was mit Schmetterlingen im Bauch begann, endet nicht selten mit Steinen im Magen. Die große Liebe wird zur großen Enttäuschung, und dann wird auch noch vor Gericht um die Kinder und das liebe Geld gestritten. Und Entscheidungen des Gerichts können in den seltensten Fällen alle glücklich machen. Es wäre doch so viel vernünftiger, sich zu einigen, wie es in vielen anderen Lebensbereichen von den Erwachsenen erwartet wird.