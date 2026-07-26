Junger Influencer wagt Weltrekord auf der Donau

72 Stunden, 350 Kilometer und ein Ziel. Beim „yfood River Race 350“ will Influencer Marinus Donau-Geschichte schreiben. In nur drei Tagen will der Sportler Österreich von Passau bis nach Bratislava durchschwimmen – und dabei fast durchgehend im Wasser bleiben.
Der Influencer Marinus Obermair, besser bekannt als „MovelikeG“, startet am Sonntag sein größtes Projekt: Der 23-jährige Rosenheimer will die rund 350 Kilometer lange Strecke auf der Donau von Passau bis Bratislava in 72 Stunden bewältigen und damit einen Weltrekord aufstellen. Dabei wird er voraussichtlich Montagabend auch Linz passieren. Die Idee begleitet ihn seit seiner Kindheit: „Ich habe mit meinem Vater an der Donau ein Papierboot ins Wasser gesetzt und gefragt, wo das hinschwimmt. Er meinte: ,Das schwimmt jetzt einmal ganz durch Österreich.’“ Dieser Satz sei ihm in Erinnerung geblieben.
Monatelange Vorbereitung
Vorbereitet habe er sich monatelang mit Ausdauertraining, Kälteanpassung und vielen Stunden im Wasser. Genauso wichtig sei aber die mentale Stärke. „Wenn man 72 Stunden nonstop in einem Fluss verbringt, kämpft man irgendwann nicht mehr gegen die Strömung, sondern gegen sich selbst.“ Auch die Niedrigwasserstände der Donau sollen das Projekt erschweren. Weniger Strömung bedeutet, dass er deutlich mehr Kraft aufbringen müsse. Die zehn Schleusen entlang der Strecke kosten auch Zeit – dort kann Marinus zwar kurze Pausen auf dem Hausboot machen, die Uhr läuft jedoch weiter.
Live-Übertragung
Der Extremathlet will mit dem Projekt zeigen, dass außergewöhnliche Ziele keine außergewöhnlichen Talente erfordern. Während der 72 Stunden wird er von einem Boot mit Crew und medizinischer Betreuung begleitet. Der Versuch wird live auf YouTube übertragen. Danach hat er nur einen Wunsch: „Erstmal einfach liegen und schlafen, so lange ich will.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.