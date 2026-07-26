Junger Influencer wagt Weltrekord auf der Donau

Monatelange Vorbereitung

Vorbereitet habe er sich monatelang mit Ausdauertraining, Kälteanpassung und vielen Stunden im Wasser. Genauso wichtig sei aber die mentale Stärke. „Wenn man 72 Stunden nonstop in einem Fluss verbringt, kämpft man irgendwann nicht mehr gegen die Strömung, sondern gegen sich selbst.“ Auch die Niedrigwasserstände der Donau sollen das Projekt erschweren. Weniger Strömung bedeutet, dass er deutlich mehr Kraft aufbringen müsse. Die zehn Schleusen entlang der Strecke kosten auch Zeit – dort kann Marinus zwar kurze Pausen auf dem Hausboot machen, die Uhr läuft jedoch weiter.