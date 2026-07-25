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Weltmeister- und Vize-Titel für Feuerwehren aus OÖ

Oberösterreich
25.07.2026 16:29
Die Mannschaft aus Bad Mühllacken beim Siegeslauf
Die Mannschaft aus Bad Mühllacken beim Siegeslauf(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Oberösterreich ist eine Macht, wenn es um die Feuerwehr geht! Das bewiesen die Florianis bei der Weltmeisterschaft in Eisenstadt. Der Titel wechselte zwar das Team, doch eine Mannschaft aus dem Mühlviertel holte den Sieg. Und ebenfalls aus dem Mühlviertel stammen die erfolgreichen Damen, die nur ganz knapp den Sieg verpassten.

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Was für eine Premiere! Beim ersten Antreten bei einer Feuerwehr-Weltmeisterschaft holte die Gruppe aus Bad Mühllacken (Gemeinde Feldkirchen/D.) in Eisenstadt gleich den Sieg und ließ 55 weitere Teams aus 17 Nationen hinter sich. Die „Mühllackinger“ übernahmen von den Kameraden aus St. Martin/Mühlkreis den Weltmeistertitel. Den „Martinern“ kosteten 20 Fehlerpunkte beim Löschangriff die Chance auf einen Spitzenplatz, müssen sich mit Platz 25 zufriedengeben. Leider fiel auch die Weltrekordzeit der St. Martiner Truppe aus dem Jahr 2017 – die viertplatzierten Niederösterreicher aus Johannesberg liefen mit einer Fabelzeit von 28.07 Sekunden um 0,09 Sekunden schneller, ließen aber beim Staffellauf ihre Chancen auf einen Stockerlplatz liegen. Übrigens: Die Truppe aus St. Martin hätte rein mit ihren Laufleistungen den Sieg geholt und den Titel verteidigt – die Fehlerpunkte machten den Traum zunichte.

Die Julbacher Damen, als sie von ihrer tollen Leistung erfuhren
Die Julbacher Damen, als sie von ihrer tollen Leistung erfuhren(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)
Die Damen aus Julbach – mit toller Leistung zum Vize-Weltmeistertitel
Die Damen aus Julbach – mit toller Leistung zum Vize-Weltmeistertitel(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)
Es ging um Schnelligkeit und Genauigekeit
Es ging um Schnelligkeit und Genauigekeit(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)
Die „Mühllackinger“ feierten ihren Weltmeistertitel
Die „Mühllackinger“ feierten ihren Weltmeistertitel(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)
Beim Hürdenlauf ist auch Mut gefragt
Beim Hürdenlauf ist auch Mut gefragt(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)
Jeder Hangriff war perfekt – dafür wurde lange trainiert
Jeder Hangriff war perfekt – dafür wurde lange trainiert(Bild: OÖ LFV/Natalia Pesendorfer)

Damen blieben fehlerfrei
Fehlerlos liefen dagegen die Damen der FF Julbach, mussten sich aber einer etwas flinkeren Truppe aus Kroatien mit nur 0,65 Punkten Unterschied knapp geschlagen geben. Die Mühlviertlerinnen galten schon im Vorfeld als Medaillen-Hoffnung, freuen sich über den Vize-Weltmeistertitel.

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Empfänge daheim in Vorbereitung
„Dieses Ergebnis bestätigt, was wir in Oberösterreich wissen: Wir haben die besten Feuerwehrmänner und -frauen“, streut Landesrätin Michaela Langer-Weninger Rosen und auch LH Thomas Stelzer gratuliert: „Unsere oberösterreichischen Feuerwehrgruppen haben bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, dass sie zur internationalen Spitze gehören.“ Robert Mayer, Oberösterreichs oberster Florianijünger der auch bundesweiter Feuerwehrpräsident ist, hatte vor Ort mitgefiebert: „Es war bis zum letzten Durchgang spannend, die Stimmung war unglaublich. Jede Gruppe, die sich qualifiziert hat und nach Eisenstadt gekommen ist, ist eigentlich ein Gewinner. Ich freue mich natürlich sehr, dass mit Bad Mühllacken erneut Österreich Feuerwehr-Weltmeister geworden ist, herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung!“
Heute, Sonntag, werden die Teams nach der offiziellen Siegerehrung in Eisenstadt in ihren Heimatorten empfangen.

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