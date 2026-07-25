Weltmeister- und Vize-Titel für Feuerwehren aus OÖ

Empfänge daheim in Vorbereitung

„Dieses Ergebnis bestätigt, was wir in Oberösterreich wissen: Wir haben die besten Feuerwehrmänner und -frauen“, streut Landesrätin Michaela Langer-Weninger Rosen und auch LH Thomas Stelzer gratuliert: „Unsere oberösterreichischen Feuerwehrgruppen haben bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, dass sie zur internationalen Spitze gehören.“ Robert Mayer, Oberösterreichs oberster Florianijünger der auch bundesweiter Feuerwehrpräsident ist, hatte vor Ort mitgefiebert: „Es war bis zum letzten Durchgang spannend, die Stimmung war unglaublich. Jede Gruppe, die sich qualifiziert hat und nach Eisenstadt gekommen ist, ist eigentlich ein Gewinner. Ich freue mich natürlich sehr, dass mit Bad Mühllacken erneut Österreich Feuerwehr-Weltmeister geworden ist, herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung!“

Heute, Sonntag, werden die Teams nach der offiziellen Siegerehrung in Eisenstadt in ihren Heimatorten empfangen.