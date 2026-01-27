Rasern den Führerschein lebenslang entziehen?

Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) kämpft seit Jahren gegen die Raser auf den heimischen Straßen. Viele Verschärfungen, wie höhere Strafen oder die Beschlagnahme von Autos wurden bereits umgesetzt. Jetzt geht der Politiker noch einen Schritt weiter ...
In den vergangenen Wochen haben Raser auch in Salzburg für Schlagzeilen gesorgt, die mit mehr als 100 km/h durch das Stadtgebiet fuhren. Ein junger Syrer hatte ein PS-starkes Leihauto geschrottet und dabei fünf weitere Fahrzeuge beschädigt. Gerade bei Leih- und Leasingfahrzeugen hat das Gesetz kaum Einfluss, weil diese Autos nicht beschlagnahmt werden können.
Daher will Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll weiter bei den Fahrern ansetzen. „Wir müssen auch über einen lebenslangen Führerscheinentzug bei Allgemeingefährdung im Straßenverkehr diskutieren“, so Schnöll und fügt hinzu: „Wenn jemand zum Beispiel mit 120 km/h durch das Ortsgebiet rast, dann macht er das bewusst und nimmt den Tod von Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern billigend in Kauf.“ Die Maßnahme soll eine kräftige präventive Wirkung zeigen und somit die Straßen sicherer machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.