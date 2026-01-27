Rasern den Führerschein lebenslang entziehen?

Daher will Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll weiter bei den Fahrern ansetzen. „Wir müssen auch über einen lebenslangen Führerscheinentzug bei Allgemeingefährdung im Straßenverkehr diskutieren“, so Schnöll und fügt hinzu: „Wenn jemand zum Beispiel mit 120 km/h durch das Ortsgebiet rast, dann macht er das bewusst und nimmt den Tod von Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern billigend in Kauf.“ Die Maßnahme soll eine kräftige präventive Wirkung zeigen und somit die Straßen sicherer machen.