Drama geht weiter: Auch Baby-Haare werden getestet

Kontrollen rund um die Uhr, Kathi an „sicherem Ort“

Die junge Mama und ihr Sprössling verließen daraufhin am Freitagnachmittag das Heim auf eigene Faust. Ein Faktum, das der Jugendwohlfahrt offenbar gar nicht schmeckt. Am Freitagabend klopfte bereits eine Beamtin samt Polizeibegleitung an die Tür des Familienhauses in Gänserndorf, in dem James’ Papa und die Großeltern wohnen.