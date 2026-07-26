93-Jährige wartete fast zwei Stunden auf Rettung

„Was ist da mit unserem System los? Über solche Dinge muss diskutiert werden“, sagt Hans-Jürgen Geiger zur „Krone“. Er ist einer von mehreren Nachbarn im obersteirischen Trofaiach, die am Freitag in heller Verzweiflung waren. Aber von vorne: Eine 93-jährige Dame im Haus wird mitunter von einer anderen Hausbewohnerin täglich mit Essen versorgt. Als sich am Freitag zu Mittag niemand an der Tür meldete, sah diese durchs Fenster nach – und entdeckte die 93-Jährige am Boden liegend. Gemeinsam trieben die Nachbarn einen Ersatzschlüssel zur Wohnung auf.