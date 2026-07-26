Der Tag, als Evita starb

Seit Monaten hatte das Land den körperlichen Verfall der Präsidentengattin miterlebt. Noch am 4. Juli war sie anlässlich der Vereidigung ihres Mannes abgemagert öffentlich aufgetreten. Nach der schockierenden Todesnachricht – Evita Perón wurde nur 33 Jahre alt – brach in den folgenden Tagen in Argentinien eine beispiellose Trauerwelle aus. Die Geschäfte schlossen, Blumen bedeckten ganze Straßenzüge in Buenos Aires. Tausende warteten im kalten Regen stundenlang, um am aufgebahrten Leichnam letzte Reverenz zu erweisen.