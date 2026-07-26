„Sommerferien am Meer und in den Bergen“

Einige Fahrer sind von den neuen Autos nicht sonderlich angetan und auch bei den Fans gehen die Meinungen auseinander. Silverstone, oder zuletzt auch Spa, haben die Probleme der aktuellen Fahrzeuggeneration ja durchaus aufgezeigt?

Strecken wie Silverstone oder Spa sorgen für Diskussionen, da die Batterien nicht stark genug sind und die Fahrer das „Vollgasgefühl” vermissen. Wir werden uns schrittweise bis 2028 an ein geändertes Reglement heranarbeiten, das diese Problematik beheben wird. Global sehen wir aber, dass viele Fans die F1 spannend finden und sehr positiv bewerten – die Formel 1 ist aktuell die weltweit populärste Sportserie, die es gibt. Es gibt einen phänomenalen Ansturm von Fans an allen Rennwochenenden. Zudem werden die F1-Rennen auch immer mehr zu echten Wochenendevents mit Konzerten, etc.