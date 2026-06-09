Tierquälerei: „Kein Experte sah Gefahr im Verzug!“

Wirbel und Entsetzen hat der „Krone“-Bericht über einen Tierquäler-Skandal in Kärnten ausgelöst: Ein Bauer im Raum St. Veit soll seine Kühe über lange Zeit miserabel gehalten haben, zwei Tiere sind tot – was den streitbaren Mann nun auch wegen Tierquälerei auf die Anklagebank gebracht hat. Seit Jahren sollen die Missstände auf seinem Anwesen bekannt gewesen sein, der Behörde wird Untätigkeit unterstellt.