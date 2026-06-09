Kühe verhungert: „Behörde wollte ihre Ruhe haben!“

Dieser Tierquälerei-Prozess am Klagenfurter Landesgericht wirft viele Fragen auf: Seit Jahren gab es Vorwürfe gegen einen Landwirt, dessen Kühe und Pferde krank, abgemagert und im Dreck leben mussten, einige verhungerten sogar. Warum wurde nicht eher eingegriffen? Auch die Tierschutzombudsfrau übt harte Kritik.