FPÖ kritisiert „Budget-Blindflug“ der Regierung

„Lauter neue Belastungen“

Fraglich ist auch, was 2029 noch auf die Bürger zukommt. Ein Jahr vor der Wahl werden Verhandlungen schwierig, das laufende Budget könnte fortgeschrieben werden – mit allen Belastungen, wie die FPÖ befürchtet. Kolm: „Auf dem Rücken der Schwächsten versucht die Regierung, bis 2029 durchzuhalten.“ Das Budget bestehe aus lauter neuen Belastungen für die Bürger, Erleichterungen werden mit neuen Steuern gegenfinanziert, dafür, dass ab 2028 eventuell eine Lohnnebenkostensenkung kommt – wenn dann die Mittel tatsächlich dafür da sind ...