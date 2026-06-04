Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hält sicher nicht“

FPÖ kritisiert „Budget-Blindflug“ der Regierung

Innenpolitik
04.06.2026 06:30
FPÖ-Mandatarin Barbara Kolm sieht ein Budget aus lauter neuen Belastungen für die Bürger, das ...
FPÖ-Mandatarin Barbara Kolm sieht ein Budget aus lauter neuen Belastungen für die Bürger, das dennoch riskant und knapp bemessen ist.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH, Krone KREATIV)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die FPÖ ortet Chaos und Verzögerungstaktiken bei den Verhandlungen ums Budget. Die Pläne der Regierungsparteien würden „sicher nicht halten“, zeigt sich die blaue Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm im „Krone“-Gespräch überzeugt und kritisiert die Durchhalteversuche „auf dem Rücken der Schwächsten“.

0 Kommentare

Das Budgetbegleitgesetz lässt noch auf sich warten, die Regierung betreibt Flickschusterei und wartet bis zum letzten Drücker. Beim Ministerrat am Mittwoch baten die Vertreter von Schwarz-Rot-NEOS noch um etwas Geduld. Die FPÖ kritisiert die Verzögerungstaktik.

FPÖ gegen Doppelbudget
„Es ist dilettantisch. Und am Ende werden alle vor vollendete Tatsachen gestellt“, so die blaue Wirtschaftssprecherin. Als Opposition sei man kaum eingebunden, bis zum letzten Moment. Kolm sieht eine mögliche Milliardenlücke.

Die Regierung agiere im „Blindflug“. „Warum überhaupt ein Doppelbudget verhandelt wird, ist unverständlich“, so Kolm. Denn externe Faktoren, ein schwaches Wachstum und eine höhere Inflation sowie steigende Zinsen werden wohl dafür sorgen, dass die Pläne „sicher nicht halten“. Zuletzt hat die EU-Kommission die Wachstumsprognose abgesenkt.

Zitat Icon

Auf dem Rücken der Schwächsten versucht die Regierung, bis 2029 durchzuhalten.

FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Das BMF orientiert sich immer an den Zahlen, der Hauptprognose, des Wifo, Puffer im Budget gibt es de facto keinen. Die Inflation ist zuletzt wieder auf 3,7 Prozent gestiegen, die Annahmen, die der Finanzminister bei der Budgeterstellung trifft, ändern sich innerhalb des geopolitisch sehr unsicheren Jahres.

Plan zu knapp bemessen
Auch mehrere Experten wie Fiskalrats-Chef Christoph Badelt oder der Rechnungshof kritisierten das Paket als zu knapp bemessen. Kommt ein neuer Schock, gerät der Plan bald ins Wanken. Im laufenden Budget konnte die Regierung den Pfad gut einhalten, dabei spielten aber auch die sinkenden Zinsen klar in die Hände, nun könnten die kommenden beiden Jahre genau unter umgekehrten Vorzeichen stehen.

Lesen Sie auch:
Die Koalitionsparteien befinden sich auf der Zielgeraden in Richtung nächstes Doppelbudget. ...
Einsparungen
Staat wirft bei sich ebenfalls den „Rasenmäher“ an
03.06.2026
Jeder muss draufzahlen
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
01.06.2026
Diskutieren Sie mit!
Budgetloch: Wo soll eingespart werden?
02.06.2026

„Lauter neue Belastungen“
Fraglich ist auch, was 2029 noch auf die Bürger zukommt. Ein Jahr vor der Wahl werden Verhandlungen schwierig, das laufende Budget könnte fortgeschrieben werden – mit allen Belastungen, wie die FPÖ befürchtet. Kolm: „Auf dem Rücken der Schwächsten versucht die Regierung, bis 2029 durchzuhalten.“ Das Budget bestehe aus lauter neuen Belastungen für die Bürger, Erleichterungen werden mit neuen Steuern gegenfinanziert, dafür, dass ab 2028 eventuell eine Lohnnebenkostensenkung kommt – wenn dann die Mittel tatsächlich dafür da sind ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
04.06.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
111.968 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
81.915 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
77.685 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1241 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1184 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Sicherheitsrat: Österreich sticht Deutschland aus
939 mal kommentiert
UN-Botschafter Gregor Kössler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger fallen sich in die Arme ...
Mehr Innenpolitik
Gemeinsame Erklärung
USA: Israel und Libanon über Waffenruhe einig
„Hält sicher nicht“
FPÖ kritisiert „Budget-Blindflug“ der Regierung
„Krone“-Kommentar
Zusammengemauschelte ORF-Führung der richtige Weg?
Hashtag #stolzmonat
Landesrat zu Pride: „Gibt nur zwei Geschlechter!“
„Massiver Druck“
Zerwürfnis bei den Grazer NEOS – Parteiausschluss!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf