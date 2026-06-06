Liebesgeschichten im Häfen: So oft wird gekuschelt

Die heimische Justiz zeigt Herz! Denn auch verurteilte Schwerverbrecher wollen Familienleben und Schäferstündchen hintern Gittern genießen – die FPÖ wollte es in einer Anfrage an die zuständige Ministerin ganz genau wissen: Wie oft gibt es „Sexualbesuch“ im vergangenen Jahr? Die „Krone“ hat die Rangliste der Kuschelzellen ...
Heiles Familienleben wird auch hinter Gittern großgeschrieben. Mittlerweile feierte die „Kuschelzelle“, ein Wort, das man in der Justiz aber nicht gerne hört, ihren 20. Geburtstag. Konkret geht es um ungestörte Treffen in eigenen Räumlichkeiten mit dem Partner und/oder Kindern. Natürlich soll dabei das Liebesleben auch nicht zu kurz kommen.
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