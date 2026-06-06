Liebesgeschichten im Häfen: So oft wird gekuschelt

Heiles Familienleben wird auch hinter Gittern großgeschrieben. Mittlerweile feierte die „Kuschelzelle“, ein Wort, das man in der Justiz aber nicht gerne hört, ihren 20. Geburtstag. Konkret geht es um ungestörte Treffen in eigenen Räumlichkeiten mit dem Partner und/oder Kindern. Natürlich soll dabei das Liebesleben auch nicht zu kurz kommen.