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Scooters Sonderwunsch und Blumen für Sarah Connor

Adabei Österreich
05.06.2026 05:00
Die beiden Event-Gurus Klaus Leutgeb (li.) und Dieter Semmelmann flnakierten die beschenkte ...
Die beiden Event-Gurus Klaus Leutgeb (li.) und Dieter Semmelmann flnakierten die beschenkte Sarah Connor.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die „Krone“ hinter den Kulissen der „Summer Opening“-Party in Schladming, die bis Sonntag für Star-Alarm in der Steiermark sorgt.

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Kinder, Kinder, war das ein Auftakt nach Maß! Sogar der Wettergott war offensichtlich Scooter-Fan an diesem Abend, als die Truppe um H. P. Baxxter (62) den Star-Reigen in Schladming eröffnete und es nicht mehr regnete. Bis inklusive Sonntag tritt ein Künstler nach dem anderen im Planai Stadion vor der Prachtkulisse der Berge auf und heizt den Fans ein.

Party nach der Party
Wobei Baxxter nach der Party für die Fans selbst Party machte. Bei Hermann Egger und Sepp Spielbichler in der Tenne wurde ein schönes Platzerl für den deutschen Techno-Star freigehalten. Und, „Hyper, Hyper“, er enttäuschte nicht – feierte mit Landeshauptmann Mario Kunasek und machte die Nacht zum Tag.

Benjamin Jarz (Tenne) mit Hausherr Hermann Egger, H. P. Baxxter, Sepp Spielbichler und ...
Benjamin Jarz (Tenne) mit Hausherr Hermann Egger, H. P. Baxxter, Sepp Spielbichler und Landeshautmann Mario Kunasek (v. li.).(Bild: Privat)

Sanftere Töne schlug Sarah Connor (45) an. Sie logierte im Top-Boutique-Hotel Wollée von Gastgeberin Bernadette Schütter. Extrawünsche? Fehlanzeige. Wobei das im Backstagebereich der deutschen Sängerin („Let’s Get Back To Bed – Boy“) im Stadion anders gewesen sein soll. Nein, nichts sehr Extravagantes, aber eine besondere Duftkerze.

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Und Geschenke gab’s auch: Veranstalter Klaus Leutgeb und Zunft-Kollege Dieter Semmelmann brachten ihr Blumen. Und Connor? Die war im Glück.

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