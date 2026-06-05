Scooters Sonderwunsch und Blumen für Sarah Connor

Kinder, Kinder, war das ein Auftakt nach Maß! Sogar der Wettergott war offensichtlich Scooter-Fan an diesem Abend, als die Truppe um H. P. Baxxter (62) den Star-Reigen in Schladming eröffnete und es nicht mehr regnete. Bis inklusive Sonntag tritt ein Künstler nach dem anderen im Planai Stadion vor der Prachtkulisse der Berge auf und heizt den Fans ein.