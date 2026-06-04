Scooter in Schladming: Der Techno ist zurück

Was dann folgte, waren fast eineinhalb Stunden Reise – ins Weltall, ja, aber auch in die Vergangenheit. Scooter, das ist 90er-Jahre pur, und wirkt überraschend wenig aus der Zeit gefallen. Die Hüfte sei nicht mehr ganz so locker mit immerhin 62 Jahren, sagen ein paar Fans, aber H. P. Baxxters Look mit den hellblonden Haaren und Augenbrauenpiercing ist unverändert. Und seine Motivation auch. Bei „Jumping All Over The World“ jumpt er mit seinen sechs jungen, leicht bekleideten Tänzerinnen synchron. Sogar die Schafe am Hang der Planai dürften da ein bisschen gebebt haben.