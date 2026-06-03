Sicherheitsrat: Österreich sticht Deutschland aus

Österreich werde seinen Sitz nutzen, um die Reform des UNO-Sicherheitsrats weiter voranzutreiben und seine Schwerpunkte in das Gremium einzubringen. Der Schutz von Zivilisten, die Stärkung von Friedensmissionen, die Verteidigung der internationalen Rechtsordnung sowie der Umgang mit Bedrohungen durch neue Technologien, etwa im Zusammenhang mit KI und Desinformation, würden im Fokus stehen.