SPÖ-Totalabsturz: Babler fest im Sattel?

Fiasko von damals ist heute unerreichbarer Traum

Es kann ja, dachte man sich nach der Bildung der türkis-rot-pinken Regierung im März des Vorjahres, für die Sozialdemokratie nur noch besser werden. Grob getäuscht! Es kann, wie die SPÖ und Babler beweisen, sogar noch viel schlimmer kommen. Das 21-Prozent-Ergebnis, dieses Fiasko von 2024, ist heute nur noch unerreichbarer Traum wie damals Platz 1.