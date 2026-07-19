SPÖ-Totalabsturz: Babler fest im Sattel?

Jetzt ist es auch schon wieder fast zwei Jahre her, dass die langjährige Kanzler-Partei SPÖ unter Andreas Babler, der im Wahlkampf vollmundig von Platz 1 geträumt hatte, eine krachende Niederlage erlitt: Mit knapp 21 nach zuvor 27 Prozent stürzten die Sozialdemokraten im September 2024 auf Platz 3 ab. So ein historisch schlechtestes Ergebnis für die Roten bei Nationalratswahlen überlebt kein Spitzenkandidat – außer er heißt Babler.
Ist man Chef einer total zerstrittenen, ja zerrütteten Partei, wird man außerdem noch von einflussreichen Parteigranden diskret gestützt, und fehlt zudem ein attraktiver und ehrgeiziger Herausforderer (oder eine Herausforderin), dann überlebt man auch so einen Totalabsturz und wird danach sogar Vizekanzler.
Fiasko von damals ist heute unerreichbarer Traum
Es kann ja, dachte man sich nach der Bildung der türkis-rot-pinken Regierung im März des Vorjahres, für die Sozialdemokratie nur noch besser werden. Grob getäuscht! Es kann, wie die SPÖ und Babler beweisen, sogar noch viel schlimmer kommen. Das 21-Prozent-Ergebnis, dieses Fiasko von 2024, ist heute nur noch unerreichbarer Traum wie damals Platz 1.
Heute wäre selbst schon die ÖVP (aktuelles Ergebnis in der IFDD-Umfrage für die „Krone“: 20 Prozent) mit so einem Resultat zufrieden. Für die SPÖ geht es unterdessen von Umfrage zu Umfrage ungebremst nach unten. Mit den aktuellen nur noch 15 Prozent wackelt sogar Platz 3. Aber Babler sitzt fest im Sattel – oder?
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