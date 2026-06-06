Kommen die britischen Royals zum Fußballschauen?

Als riesiger Sportfan lässt sich Prinz William kaum ein Spiel seiner Lieblingsmannschaft Aston Villa entgehen. Bald könnte er in der Red Bull Arena auf der Tribüne sitzen. Beim europäischen Supercup-Finale in der Red Bull Arena am 12. August spielt sein Lieblingsfußballklub gegen Paris Saint-Germain.
Illustre Gäste ist man in der Mozartstadt gewöhnt. Das europäische Supercup-Finale in der Red Bull Arena verspricht am 12. August aber ein ganz neues Ausmaß an Promi-Aufkommen. Das liegt vor allem an ihm: Prinz William soll sich im Sommer unter die begeisterten Fußballfans mischen.
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