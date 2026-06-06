Wie Kärntens größte Waschanlage Wasser recycelt

Eigentlich wollte Oberscheider sein Geld mit Eishockey verdienen, der Lustenauer hat sieben Jahre in der Bundesliga gespielt, war 1984 sogar im Kader für die Olympischen Winterspiele. Auch mit dem in Villach als Spieler und Trainer legendären Bart Crashley hat er im Ländle zusammengearbeitet. „Dann habe ich aufgehört und 1985 mit meinem Vater eine Waschstraße eröffnet.“ Mittlerweile ist der Vorarlberger mit seinen „Autoduschen“ in ganz Österreich daheim – und in allen Städten der größte Anbieter.