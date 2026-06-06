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800 Liter pro Auto

Wie Kärntens größte Waschanlage Wasser recycelt

Kärnten
06.06.2026 09:00
Simone mit der hilfreichen Druckluftpistole. Viele Extras werden kostenlos angeboten.
Simone mit der hilfreichen Druckluftpistole. Viele Extras werden kostenlos angeboten.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die größte Auto-Waschanlage Kärntens hat in Villach eröffnet, in der „Autodusche“ von Herbert Oberscheider erwartet Fahrzeughalter auf 8200 Quadratmetern modernste Technologie und eine 70 Meter lange Waschstraße. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen des Millionen-Projekts.

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Eigentlich wollte Oberscheider sein Geld mit Eishockey verdienen, der Lustenauer hat sieben Jahre in der Bundesliga gespielt, war 1984 sogar im Kader für die Olympischen Winterspiele. Auch mit dem in Villach als Spieler und Trainer legendären Bart Crashley hat er im Ländle zusammengearbeitet.  „Dann habe ich aufgehört und 1985 mit meinem Vater eine Waschstraße eröffnet.“ Mittlerweile ist der Vorarlberger mit seinen „Autoduschen“ in ganz Österreich daheim – und in allen Städten der größte Anbieter.

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