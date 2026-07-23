„Herz geraubt!“ Neue Energie für das Ski-Comeback

Hinter Bassino liegen schmerzhafte Monate. Und das sowohl physisch als auch psychisch. Denn die Italienerin zog sich im Oktober vergangenen Jahres einen Schienbeinbruch zu, der nicht nur ihre Karriere vorzeitig beendete, sondern auch den Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat platzen ließ.