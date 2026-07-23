„Herz geraubt!“ Neue Energie für das Ski-Comeback

Diese Wochen waren für Ski-Ass Marta Bassino Balsam für die Seele! Nach einer Horror-Saison arbeitet die Italienerin bereits intensiv an ihrem Comeback. Doch zwischendurch schaffte es die zweifache Weltmeisterin im Urlaub neue Energie zu tanken und so ganz nebenbei ihr „Herz zu verlieren“.
Hinter Bassino liegen schmerzhafte Monate. Und das sowohl physisch als auch psychisch. Denn die Italienerin zog sich im Oktober vergangenen Jahres einen Schienbeinbruch zu, der nicht nur ihre Karriere vorzeitig beendete, sondern auch den Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat platzen ließ.
Rückschläge, die Bassino sehr belastet haben – doch mittlerweile liegt ihr Fokus voll darauf, ihr Comeback zu geben und es allen noch einmal zu beweisen. Daran arbeitet die 30-Jährige intensiv und war zuletzt auch wieder auf die Ski-Piste zurückgekehrt.
Von Venedig verzaubert
Mental hat ihr aber vor allem der Abstand zum Wintersport geholfen. Denn neben ihren intensiven Trainingseinheiten hat Bassino immer wieder Ausflüge und Urlaubstage hinzugefügt. Ein Trip hat das Ski-Ass dabei besonders in den Bann gezogen.
„Venedig, du hast mein Herz und meine Augen in weniger als 24 Stunden geraubt“, schreibt Bassino auf Instagram neben mehreren Aufnahmen aus der weltberühmten Lagunenstadt. Zusammen mit ihrem Partner war sie zu einem Sponsorentermin angereist und bezauberte alle in einem eleganten blauen Kleid. Und ganz nebenbei tankte sie ordentlich Kraft für das große Comeback.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.