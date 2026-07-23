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Nach Horror-Monaten

„Herz geraubt!“ Neue Energie für das Ski-Comeback

Ski Alpin
23.07.2026 08:20
Nach schweren Monaten durfte die Italienerin zuletzt neue Kraft tanken.
Nach schweren Monaten durfte die Italienerin zuletzt neue Kraft tanken.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Screenshot/Instagram_martabassino)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Diese Wochen waren für Ski-Ass Marta Bassino Balsam für die Seele! Nach einer Horror-Saison arbeitet die Italienerin bereits intensiv an ihrem Comeback. Doch zwischendurch schaffte es die zweifache Weltmeisterin im Urlaub neue Energie zu tanken und so ganz nebenbei ihr „Herz zu verlieren“. 

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Hinter Bassino liegen schmerzhafte Monate. Und das sowohl physisch als auch psychisch. Denn die Italienerin zog sich im Oktober vergangenen Jahres einen Schienbeinbruch zu, der nicht nur ihre Karriere vorzeitig beendete, sondern auch den Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat platzen ließ.

Rückschläge, die Bassino sehr belastet haben – doch mittlerweile liegt ihr Fokus voll darauf, ihr Comeback zu geben und es allen noch einmal zu beweisen. Daran arbeitet die 30-Jährige intensiv und war zuletzt auch wieder auf die Ski-Piste zurückgekehrt. 

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Von Venedig verzaubert
Mental hat ihr aber vor allem der Abstand zum Wintersport geholfen. Denn neben ihren intensiven Trainingseinheiten hat Bassino immer wieder Ausflüge und Urlaubstage hinzugefügt. Ein Trip hat das Ski-Ass dabei besonders in den Bann gezogen.

„Venedig, du hast mein Herz und meine Augen in weniger als 24 Stunden geraubt“, schreibt Bassino auf Instagram neben mehreren Aufnahmen aus der weltberühmten Lagunenstadt. Zusammen mit ihrem Partner war sie zu einem Sponsorentermin angereist und bezauberte alle in einem eleganten blauen Kleid. Und ganz nebenbei tankte sie ordentlich Kraft für das große Comeback. 

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